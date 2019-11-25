سيستعيد ملعب "أحمد زبانة" بوهران عشبه الطبيعي قبل حلول عام 2022 الذي تستضيف خلاله الجزائر البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين، حسب ما استفيد اليوم الإثنين من طرف المديرية الولائية للشباب والرياضة.

ووفق نفس المصدر، فقد اختير هذا الملعب، رفقة أربعة ملاعب أخرى، لاستضافة هذه التظاهرة الكروية القارية التي تنظمها الجزائر لأول مرة في تاريخها.

وفضلا عن تغطية أرضية هذه المنشأة الرياضية بالعشب الطبيعي، فإنها ستستفيد أيضا من عملية إعادة تهيئة واسعة تسمح لها بتزويدها بتجهيزات عصرية على غرار تنصيب أبواب إلكترونية تنظم دخول المتفرجين بشكل أفضل.

ومعلوم أن ملعب "أحمد زبانة" كان في الماضي القريب يحتوي على ملعب معشوشب طبيعيا، قبل أن تسوء حالته ويعوض ببساط من العشب الاصطناعي تم تجديده منذ بضع سنوات.