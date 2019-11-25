صعد مواطنون رفضهم لانتخابات 12 ديسمبر المقبل عبر التظاهر ليلا في العديد من الولايات، انطلقت قبل أسبوع وتضاعف حجمها خلال اليومين الماضيين، بما يضاعف من متاعب السلطة التي قابلت هذه الخطوة أمنيا، من خلال موجة من التوقيفات.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي حددت السلطة تاريخها في 12 ديسمبر المقبل، لم يجد المواطنون الرافضون لهذا المسار الانتخابي إلا تصعيد احتجاجهم عبر الخروج ليلا، إضافة إلى يومي الجمعة (الحراك الشعبي) والثلاثاء (الحراك الطلابي).

وانطلقت هذه الاحتجاجات الليلية منذ بداية الشهر الجاري وتضاعفت الأسبوع الماضي موازاة مع انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسيات الخمسة المرفوضين من طرف المتظاهرين كل جمعة في الحراك الشعبي، حيث خرج المواطنون بالمئات في الجزائر العاصمة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ونظموا مسيرة مفاجئة من باب الوادي نحو ساحة البريد المركزي بعد أن التحق بها العديد من الشباب من شوارع البلديات المجاورة، غير أنها انتهت باعتقالات واستجوابات، أما ليلة الخميس فقد عززت مصالح الأمن تواجدها من البريد المركزي نحو موريس أودان، ورغم ذلك فقد تمكنت جماعة من المواطنين على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي من تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك عبر دق المهاريس وإطلاق الزغاريد، التي تحولت في دقائق إلى احتجاج سلمي لمواطنين لم يدم سوى عشر دقائق قبل أن تتدخل مصالح الأمن وتعتقل الكثيرين، ما جعل عدد الموقوفين بين مواطنين، صحفيين ونشطاء يرتفع خلال اليومين اللذين سبقا الجمعة 40 إلى أكثر من 250 معتقل حولوا إلى مختلف مراكز الشرطة في العاصة، ثم أطلق سراح أغلبهم فيما أحيل آخرون على القضاء.

وبالموازاة مع ذلك، فقد خرج المتظاهرون بأعداد كبيرة في عدد من الولايات، على غرار ولايات برج بوعريريج، البليدة، سطيف، البويرة، البيض، وهران، عنابة، خنشلة، المدية، بجاية، تيزي وزو، تلمسان، وبسكرة وغيرها.

المختص في الاجتماع السياسي نور الدين بكيس: المشهد مفتوح على جميع الاحتمالات

من جهته، أرجع المختص في علم الاجتماع السياسي، نور الدين بكيس، في تصريحه لـ"الخبر"، تصعيد المواطنين احتجاجهم إلى تنظيم مظاهرات ليلية إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وهذا بعد "التسويق" لأن هذه الانتخابات هي "محطة مصيرية" في تحديد مآلات الحراك. ويوضح بكيس بالقول إن المشاركين في الحراك صاروا يعتقدون يقينا أن إسقاط الرئاسيات هو حتمي وضروري ووظيفي للحراك. وأضاف المتحدث أنه أمام عدم امتلاك الحراك الأدوات التي يمتلكها النظام (السياسية، الإعلامية والمجتمعية) أصبح المواطن معرضا للتوجه إلى مزيد من الضغط بهدف تعطيل الانتخابات، ما يسبب آليا الدخول في شكل من أشكال الصدام، كون الحراك لا يملك وسيلة تعطيل ما عدا الإقناع وهي أداة غير كافية، يقول بكيس، لأن الانتخابات تملك شروط تنظيم الانتخابات في حدها الأدنى، ما يجعل ورقة الإقناع، أي ورقة النظام السياسي وتبادل الأفكار، غير كافية لتعطيل الانتخابات ما ينتج نوعا من الصدام، وهو ما يطرح، حسب بكيس، من جديد، فكرة ضرورة تمثيل الحراك الشعبي والحاجة الملحة للقرار القيادي العقلاني الموزون.

وبشأن اختيار هذا النوع من التصعيد، قال المتحدث إن البيئة الحاضنة للفعل العنيف والاصطدام جاهزة ولا تنقصها سوى الشرارات، حيث وجب النظر فيما إذا كانت قيادات الأطراف منضبطة وقادرة على التحكم في حجم الاحتقان بين المؤسسات النظامية وواجهتها الأمنية وبين جزء من الشعب (الحراك). الطرف الأول منظم ومؤطر ويخوض معركة البقاء، والطرف الثاني غير منظم رغم امتلاكه شرعية الاحتجاج، وهو غير قادر على احتواء كل تصرفات أنصار الحراك، أي بتأطير أفقي لا عمودي.

وعليه استنتج بكيس بالقول إنه في هذه الحالات تصبح شرارات الانفلات قريبة من الواقع في ظل غياب أطراف تتحكم في سلوك الحراك، ما ينقل المعادلة من سياسية إلى أمنية، مؤكدا أن المشهد صار قائما على ردود الأفعال وليس الاستراتيجيات وتسيير أمني لأزمة سياسية، وأن ما ينقص الانفجار هو الشرارات المؤدية له، لأن التأزم الأمني يحدث من خلال الفعل وردود الفعل وليس بالضرورة قرارا مبيتا، وعليه انتهى بكيس إلى القول إن المشهد مفتوح على كل الاحتمالات وإن الطرف الرئيسي الذي يملك أدوات حلحلة الوضع هي السلطة، إما بالتوجه نحو تقديم المزيد من التنازلات أو التوجه نحو المعالجة الأمنية بشكل مباشر.