تـمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة ضمن عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتان في المتاجرة بالمخدرات وتهريب السيارات مكنت من استرجاع مركبة سياحية فاخرة و حجز 1 كلغ من المخدرات.

وأوضح بيان خلية الإيصال والإعلام لذات الجهاز الأمني، اليوم الإثنين، أن العملية الأولى نفذت من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود شبكة تقوم بتهريب السيارات من دول أوربية بعد تزوير وثائقها وبتنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى أفراد الشبكة الإجرامية وأفضت المتابعة والترصد الدقيق لتحركاتهم من توقيف شخصين (35 و 42 سنة).

وأشار ذات المصدر أنه بعد تفتيش أحد المآرب تم حجز مركبة سياحية فارهة أثبتت الخبرة المنجزة أن وثائقها مزورة وتم تهريبها من دولة أوروبية، مبرزا أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهة القضائية.

في سياق آخر، قامت ذات الفصيلة في عملية ثانية بتوقيف شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط بالجهة الشرقية للعاصمة وذلك بعد استغلال معلومات وردت إلى الفرقة تتعلق بوجود شبكة تقوم بترويج المخدرات ببلدية الرويبة و البلديات المجاورة لها أين تم ترصد المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 25 سنة الذي عثر بحوزته على كمية من المخدرات (كيف معالج) تقدر بـ 10 صفائح ملففة بشريط بلاستيكي تقدر وزنها بنحو 1 كلغ كانت داخل كيس بلاستيكي مخبأ بمعطفه الشتوي. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم ملف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة .