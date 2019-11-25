نظم أساتذة التعليم الابتدائي، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة، أكدوا خلالها على تمسكهم بمطالبهم المهنية ودعوة الوزارة الوصية للاستجابة الفورية لانشغالاتهم.

وشارك في هذه الوقفة التي تنظمها تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي للأسبوع الثامن على التوالي، أساتذة الابتدائي من مختلف الولايات منها: الجلفة، الأغواط، البليدة، تبسة، تيزي وزو، بجاية، تيبازة، البويرة، المدية، الجزائر العاصمة وبومرداس، وبحضور بعض أولياء التلاميذ وأبنائهم.

وقد رفع المحتجون، وسط تطويق أمني، شعارات تؤكد تمسكهم بمطالبهم منادين بالاستجابة الفورية لانشغالاتهم متأسفين "لفشل" جلسة الحوار مع وزارة التربية نهاية الأسبوع المنصرم.

وعن أرضية المطالب، ذكر الأساتذة في الشعارات التي رفعوها بـ"ضرورة الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة في التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي".

كما طالبوا بتفعيل المرسوم الرئاسي 266 /14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية، ودفع التعويضات بأثر رجعي، إلى جانب المطالبة بحق الأستاذ في التكوين في رتبة مدير.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن مطالب المعلمين البيداغوجية والمهنية "مشروعة" وأنه "يستوجب العمل على معالجتها بإرادة صادقة وفي إطار حوار يجمع بين ممثلي المعلمين والإدارة المركزية للقطاع".