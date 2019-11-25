تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سطيف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين أنه في إطار محاربة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 نوفمبر 2019، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بسطيف، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية.



وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (24) شخصا وضبطت عشرة (10) مولدات كهربائية وعشر (10) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، شخصين (02) بحوزتهما (27) كيلوغراما من المواد الكيماوية و(22) كيلوغراما و(500) غرام من المتفجرات و(297) متر من الفتيل الصاعق ومفجرين (02) ناريين.

من جهة أخرى، حجز حرس الحدود، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود بتلمسان، (152) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشاروإن أمناس.