أبدى المدرب البرتغالي لنادي موناكو ليوناردو جارديم استياءه بشأن سلوك الدولي الجزائري إسلام سليماني عقب طرده أمس الأحد في المباراة التي خسرها فريقه أمام نادي بوردو (2-1)، ضمن الجولة الـ14 من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وأوضح جارديم قائلا : "لقد لمت سليماني لنقص التركيز لاسيما عند دخوله في مشادات كلامية مع حكم المباراة والأنصار، بالرغم من أنه قام بتسجيل الهدف، لكنني كنت انتظر منه الأحسن، من المهم أيضا التحلي بالروح الرياضية، لم يكن في يومه على الإطلاق".

وأعطى المهاجم الجزائري الأفضلية لموناكو بتسجيل هدفه السادس خلال الموسم الحالي، غير أن المحليين تمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ29 ليضيفوا هدف الفوز بتوقيع نيكولا دي بيرفيل عن طريق ضربة جزاء (د69) تسبب فيها سليماني.

ولم يواصل سليماني أطوار المقابلة إثر تعرضه للطرد، بعدما تلقى إنذارين على التوالي (54-67)، مما سيحرمه من المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان، يوم الأحد، في انتظار قرار لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وعلى إثر هذه الخسارة، يتواجد موناكو في الصف الـ14 برصيد 18 نقطة، بينما يرتقي بوردو إلى الصف الثالث بـ22 نقطة.