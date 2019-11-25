تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين بوهران بـ "مراجعة" أجور الطبقة الشغيلة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بهدف "رفع الغبن وضمان الكرامة" لجميع فئات الشعب الجزائري.

وقال تبون في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات لبلدية السانية في إطار تنشيطه اليوم التاسع من برنامج حملته الانتخابية تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية "سيعيد النظر في الأجور الحالية بهدف رفع الغبن وضمان كرامة لجميع فئات الشعب الجزائري"، ووعد في فس الإطار بـ "إعفاء الأجور الضئيلة من الضرائب" .

كما أكد عزمه تسليم المشغل للشباب في حال انتخابه رئيسا للبلاد مع "تمكين هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتع الجزائري من تولي مناصب المسؤولية في المجالات السياسية والاقتصادية".

وجدد تبون بهذه المناسبة تعهده بـ "محاربة صارمة للفساد والرشوة" على جميع المستويات، كما إلتزم أيضا لدى شرح مضمون برنامجه الاقتصادي بالعمل على "تطوير قطاع الصناعة والرفع من نسبة إدماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية" وهو الأمر الذي يساهم "في تقليص نسبة البطالة".

كما وعد أيضا بحماية المرأة من كافة أشكال العنف مع "ضمان حقوقها الاقتصادية" من خلال إجراءات يتضمنها برنامجه منها تمكينها من قروض بنكية ميسرة لإنجاز مشاريع مخصصة للعنصر النسوي".