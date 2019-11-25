تم اليوم الاثنين تحويل الرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران، من مطار الخطوط الداخلية نحو المطار الدولي القديم للجزائر (المحطة 1)، حسب ما علم من شركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية للجزائر.

وسيسمح هذا التحويل بتقديم خدمات أفضل لشركات الطيران والركاب على مستوى محطة مطابقة للمعايير الدولية، يشير المصدر نفسه.

وكانت الجوية الجزائرية قد أعلنت عن تحويل جميع الرحلات الداخلية إلى المحطة 1 من مطار الجزائر الدولي القديم للجزائر العاصمة ابتداء من الاثنين 25 نوفمبر الجاري.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة على "الوضعية المالية الجيدة" للخطوط الجوية الجزائرية.

كما طمأن بان أسطول الشركة يستفيد من عملية صيانة تقنية مطابقة للمعايير الدولية مضيفا أن جميع هياكل الخطوط الجوية الجزائرية المكلفة بأعمال الصيانة والسلامة الجوية معتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.

ويشمل أسطول الخطوط الجوية الجزائرية طائرات بوينغ وايرباص وطائرات (ATR) وطائرة شحن (Lockheed).