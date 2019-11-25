سيتم مساء اليوم الاثنين اعتبارا من الساعة السابعة قطع الطريق السريع من تيبازة اتجاه العاصمة على مستوى وادي مزفران وذلك إلى غاية الساعة الثانية صباحا من يوم غد الثلاثاء، حسبما علم به في بيان مصالح مديرية الأشغال العمومية لتيبازة.

وتحسبا لهذه الوضعية الاستثنائية تم وضع انحراف بجانب مركز الصم البكم بدواودة البحرية.

كما تعلم مصالح مديرية الأشغال العمومية، مستعملي الطريق السريع من العاصمة اتجاه تيبازة، أنه سيتم قطعه كذلك على مستوى وادي مزفران غدا الثلاثاء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الثانية صباحا من يوم الأربعاء مع وضع انحراف على مستوى الطريق الوطني رقم 11.

وتوصي مديرية الأشغال العمومية لتيبازة مستعملي هذا الطريق الذي يعرف أشغال انجاز منشأة فنية (جسر)، التحلي بالحيطة و الحذر سيما وأن هذه الأشغال تتم ليلا.