تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن المدية مؤخرا من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات تنشط على مستوى العديد من ولايات وسط البلاد، حسبما علم اليوم الاثنين من أمن الولاية.

وتم القبض على ستة عناصر من هذه الشبكة في إطار التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية - استنادا لذات المصدر- في أعقاب سلسلة من الشكاوي التي تقدم بها ضحايا سرقة المركبات المسجلة بداية هذا الشهر بالعديد من مدن المدية.

ومكنت التحقيقات التي أجريت بالتنسيق مع فرقتي الشرطة القضائية للبرواقية و المدية باستعادة في وقت قياسي سيارتان، واحدة سرقت في البرواقية و الثانية في الجزائر العاصمة، أضاف المصدر.

كما تم خلال الأيام الأخيرة إبلاغ مختلف مصالح الشرطة عن العديد من حالات سرقة لمركبات على مستوى عاصمة الولاية وغيرها من المناطق الحضرية ما جعلها تطلق على الفور عمليات بحث لتحديد الجناة وإعادة ممتلكات المواطنين، أضاف المصدر.