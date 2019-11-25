في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم ي المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.

الثلاثاء 26 نوفمبر.

المجموعة الأولى ..

غلطة سراي (تركيا) ...... كلوب بروج (بلجيكا)

ريال مدريد (إسبانيا) ...... باريس سان جرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية ..

النجم الأحمر بلغراد (صربيا) ..... بايرن ميونيخ (ألمانيا)

توتنهام (إنجلترا) ...... أولمبياكوس (اليونان)

المجموعة الثالثة ..

أتالانتا (إيطاليا) ........ دينامو زغرب (كرواتيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) ..... شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

المجموعة الرابعة ..

لوكوموتيف موسكو (روسيا) .... باير ليفركوزن (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

الأربعاء 27 نوفمبر ...

المجموعة الخامسة ..

غنك (بلجيكا) .... سالزبورغ (النمسا)

ليفربول (إنجلترا) .... نابولي (إيطاليا)

المجموعة السادسة ..

سلافيا براغ (الجمهورية التشيكية) .... إنتر ميلان (إيطاليا)

برشلونة (إسبانيا) .... بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المجموعة السابعة ..

زينيت سان بطرسبورغ (روسيا) ..... ليون (فرنسا)

لايبزيغ (ألمانيا) .... بنفيكا (البرتغال)

المجموعة الثامنة ..

فالنسيا (إسبانيا) ..... تشلسي (إنجلترا)

ليل (فرنسا) ..... أياكس (هولندا).