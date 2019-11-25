يشارك ستة لاعبين جزائريين مع أنديتهم، في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة بالدوحة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ومن بين ستة عناصر وطنية، خمسة ينشطون في نادي الترجي التونسي، المتوج بلقب رابطة الأبطال الإفريقية حلال النسختين الماضيتين . ويتعلق الأمر بالمدافعين عبد القادر بدران، الياس شتي ووسط الميدان عبد الرؤوف بن غيت، إضافة إلى المهاجمين بلال بن ساحة والطيب مزياني.

وسيكون المهاجم ، بغداد بونجاح حاضرا مع نادي السد القطري كمنظم للمنافسة. ويستهل الترجي التونسي الدورة، في الدور ربع النهائي، بمواجهة يوم 14 ديسمبر الهلال السعودي، المنتشي بلقب بطل آسيا الذي توج به يوم السبت الفارط، بينما يخوض فريق السد الدور الغول، أمام فريق دهيانجين سبور من كاليدونيا الجديدة في 11 ديسمبر.

وبالإضافة إلى الترجي التونسي والسد القطري، يعرف المونديال مشاركة بطل جنوب أمريكا فلامينغو (البرازيل)، بطل أسيا الهلال السعودي، بطل الكونكاكاف، فريق مونتيري ( المكسيك)، بطل اوقيانوسيا، دهيانجين سبور من كاليدونيا الجديدة و بطل اوروبا،ليفربول (انجلترا).