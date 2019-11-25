أطلقت مصالح أمن ولاية البيض، سراح ما بين 19 و 23 شخصا من نشطاء الحراك الشعبي السلمي الذين تم اعتقالهم صباح اليوم الاثنين، على خلفية رفضهم لتجمع شعبي نظمه المرشح للرئاسيات علي بن فليس بالمكتبة العمومية الرئيسية بوسط مدينة البيض.

وصرح المعتقلين فور خروجهم أنهم لم يقوموا بأي نشاط لحظة اعتقالهم من الشارع والمقاهي بعيدا عن مقر تجمع مرشح الرئاسيات علي بن فليس بالبيض ثم أطلق سراحهم بعد نهاية تجمعه .

و في سياق متصل كشفوا لـ " الخبر " أنهم تلقو معاملة حسنة بمراكز أمن ولاية البيض و لم يسجل أي تجاوز يذكر حسبهم، عدا تحرير محاضر سماع للبعض دون توجيه أي تهمة والبقية اتجزوا بمركز الأمن ثم أطلق سراحهم .