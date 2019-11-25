تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين بمدينة الوادي، من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه من جنسية أجنبية يدعى "عبد الله بن العمودي"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 25 نوفمبر 2019 بمدينة الوادي، من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه من جنسية أجنبية يدعى "عبد الله بن العمودي".

وتأتي هذه العملية "لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".