أشارت بيانات رسمية حديثة أن إنفاق السياح الأجانب في تركيا على الغذاء والمشروبات في السوق المحلية بلغ 5.1 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وحسب المعطيات التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي، فإن عدد الزوار القادمين إلى تركيا، في الفترة من جانفي حتى شهر سبتمبر، بلغ 39.935 مليون سائح أجنبي، من بينهم 4.55 ملايين سائح تركي مقيم بالخارج. وأضافت الوكالة أن نفقات السياحة الوافدة على الغذاء والمشروبات، شكلت نحو 19.2 بالمائة من إجمالي إيرادات السياحة في تلك الفترة والبالغة 26.6 مليار دولار. وبلغت النفقات الشخصية للسياح 19.55 مليار دولار. وسجل بند الغذاء والمشروبات أعلى النفقات الشخصية للسياح، تليه السلع والخدمات الأخرى بـ4.94 مليارات دولار، ثم الإقامة بـ 2.84 مليار دولار.