في قرار غير مفهوم، أقدمت جامعة البليدة 2 على غلق قاعة مؤتمرات ومحاضرات بمقاييس عالمية، كلفت خزينة الدولة الملايير، أياما قليلة بعد تدشينها بـ”حجة المحافظة عليها”، حيث تم إصدار قرار بمنع الأساتذة من تنظيم أي نشاط علمي بها، في الوقت الذي تلقى المنظمات الطلابية التسهيلات الكاملة لاستغلالها في الاحتفالات، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على صورة الجزائر لدى الأساتذة الأجانب الذين شاركوا في أكثر من ملتقى نظمته كليات الجامعة في مدرجات متهالكة. فهل يعلم الوزير بوزيد بذلك؟