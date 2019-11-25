استطاع الطفل زين الرفاعي، اللاجئ السوري في مخيمات لبنان، حجز مكانة مميزة له في هوليوود بعدما لفت إليه أنظار العالم، في دوره في فيلم ”كفرناحوم” من إخراج نادين لبكي، لينتقل من حياة اللجوء إلى عالم النجومية. وقد نشرت النجمة العالمية، من أصل لبناني، سلمى حايك، صورة تجمعها بزين إلى جانب طفل آخر، وقالت إن الطفل الذي لفت الأنظار إليه سيدخل ”عالم مارفل” من خلال مشاركته في فيلم ”الأبديون” الذي يعود إلى سلسلة أفلام ”عالم مارفل” الخيالية، ليصبح زين الرفاعي أول سوري يلعب دور بطل خارق في هذه السلسلة المعروفة. كما أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بخبر انضمام الطفل السوري زين الرفاعي إلى عالم التمثيل في هوليوود، قائلة ”قلبي يكاد ينكسر من السعادة”. وكانت لبكي قد تحدثت في تصريحات صحفية عن ممثلي فيلم ”كفرناحوم” غير المحترفين، وقالت ”فخورة بما قدموه، فقد كانت لديهم صعوبة حتى في إثبات وجودهم، لأن معظمهم يعانون من ظروف معيشية قاهرة، لذلك فإن ”كفرناحوم” والأوسكار فرصة لتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة ورفع الصوت ضد تهميشهم”.