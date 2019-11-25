بدأت تركيا اليوم الإثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، وفق وسائل إعلام محلية، متجاهلة تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات. وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين أتراكا.



وقوبل شراء تركيا منظومة إس-400 في جويلية باستياء لدى حلفائها في حلف شمال الأطلسي وخصوصا الولايات المتحدة. وتقول واشنطن إنها تخشى خرق معلومات تكنولوجية حساسة في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية مثل مقاتلة إف-35 الجديدة.



وحتى الآن امتنعت إدارة الرئيس ترامب على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة. وقال مسؤولون إنها يمكن أن تتجنب العقوبات في حال عدم استخدامها، رغم رفض تركيا هذا الاحتمال.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في في وقت سابق هذا الشهر على أن أنقرة لن تتخلى عن منظومة صواريخ "إس-400" الروسية لشراء صواريخ "باتريوت" الأميركية. وقال في تصريحات بعد عودته من واشنطن "من غير الممكن التخلي عن صواريخ إس-400 من أجل (منظومة) باتريوت في هذه المرحلة" من العلاقات مع روسيا.