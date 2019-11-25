هلك شخص وأصيب 12 آخرون في حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين على الطريق الوطني رقم 60 بحمام الضلعة بولاية المسيلة، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد نجم هذا الحادث عن تصادم بين سيارة سياحية وحافلة لنقل طلبة الجامعة، حسبما أوضحته خلية الاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الجرحى تم تحويلهم إلى عيادة بلدية حمام الضلعة مشيرا إلى أن تحقيقا تم فتحه من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث بدقة.