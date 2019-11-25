أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب, اليوم الإثنين, "إدانته ورفضه" لقرار الولايات المتحدة الأمريكية, بإعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي مؤكدا أن هذا القرار باطل ولاغي لمخالفته كل القرارات والمواثيق الدولية.



وحذر المجلس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية, مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية, ويعتبر تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية, القائمة على القانون الدولي والالتزام به.



وإعتبر المجلس القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل, القوة القائمة بالاحتلال, إلى خطوط 4 يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.



وأكد المجلس على إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية, بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية, باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .



ودعا المجلس إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي.