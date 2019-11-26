قضت محكمة مغربية يوم الإثنين بسجن مغني راب لمدة عام وتغريمه ألف درهم (103 دولارات) لأنه أهان الشرطة في قضية دفعت جماعات حقوقية لدق جرس الإنذار بشأن حرية التعبير في المملكة.

واعتقل محمد منير المعروف باسم سيمو الكناوي في الفاتح نوفمبر الجاري وأقر بإهانة الشرطة في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبلها بأسبوع، قائلا إنه كان ثملا. وبوسعه الطعن على حكم يوم الاثنين. وأعترف منير أمام القاضي بأنه سجل البث المباشر لأنه شعر بأن الشرطة أساءت معاملته في وقت سابق هذا العام عندما أوقفته وفحصت أوراق هويته.

وقال عبد الفتاح يتريبي المحامي الممثل للشرطة "المحاكمة لا علاقة لها بحرية التعبير. هذه مسألة تتعلق بقانون العقوبات". لكن محمد صدقو محامي منير قال إن السلطات ربما ركزت على الكناوي بسبب أغنية سجلها مع مغنيين آخرين ويبدو أنها تنتقد الملك.

وبث الثلاثة الأغنية التي تحمل اسم "عاش الشعب" على يوتيوب يوم 29 أكتوبر. ونالت الأغنية، التي تناولت كلماتها التي ألفها منير مواضيع العدالة الاجتماعية والفساد، 15 مليون مشاهدة. لكن أحد المغنيين الآخرين كتب كلمات اتهمت الملك بالقمع وأهان دوره الديني في المغرب. ولم يرد ذكر الأغنية والمغنيين الآخرين خلال المحاكمة.

وقال محامو منير إنه يتعين محاكمته بمقتضى مجموعة قوانين مختلفة تحكم الصحافة والنشر ولا تسمح بالسجن. لكن المدعي العام رفض هذه الحجة قائلا إن منير ليس صحفيا أو ناشرا. وطلب يتريبي من القاضي إضافة تهمة "إهانة الذات الإلهية" إلى القضية ضد منير.

وتجمع بعض محبي منير خارج قاعة المحكمة قرب الرباط. وقال محمد نواري أحد أنصاره "الكناوي برئ. نريد إطلاق سراحه. إنه يتحدث فقط عن حقوق الناس. أهان الشرطة فقط لأنه كان تحت تأثير الكحول". وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا نددت فيه بالحكم وطالبت بالإفراج الفوري عن الكناوي. وقال هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن توجيه انتقادات بشكل سلمي للشرطة أو السلطات ليست جريمة. القانون الدولي يحمي حق حرية التعبير حتى عندما تكون الآراء المعروضة صادمة أو مسيئة".