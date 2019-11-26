تبدأ اليوم الثلاثاء في قطر منافسات النسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24". وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.

وأسفرت القرعة عن وقوع البلد المضيف في المجموعة الأولى بجانب العراق واليمن والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من السعودية والبحرين وعمان والكويت.

وفيما يلي برنامج المباريات (بتوقيت الجزائر):

الثلاثاء 26 نوفمبر

قطر ـ العراق الساعة 17:30

الإمارات ـ اليمن الساعة 19:30

الأربعاء 27 نوفمبر

عمان ـ البحرين الساعة 15:30

السعودية ـ الكويت الساعة 18:00

الجمعة 29 نوفمبر

الإمارات ـ العراق الساعة 15:30

اليمن ـ قطر الساعة 18:00

السبت 30 نوفمبر

الكويت ـ عمان الساعة 15:30

البحرين ـ السعودية الساعة 16:00

الإثنين 2 ديسمبر

قطر ـ الإمارات الساعة 15:30

اليمن ـ العراق الساعة 15:30

الكويت ـ البحرين الساعة 18:00

عمان ـ السعودية الساعة 18:00

الخميس 5 ديسمبر (نصف النهائي)

أول المجموعة الأولى ـ ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية ـ ثاني المجموعة الأولى.

الأحد 8 ديسمبر

المباراة النهائية