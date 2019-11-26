برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية
أخبار الوطن
26 نوفمبر 2019 () - ك.ب
تدرك اليوم الثلاثاء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها العاشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:
ـ عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بزرالدة-الجزائر العاصمة (00: 10) و البليدة (00: 15).
- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي غرداية (00: 10) وورقلة (00: 15).
-عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "قاضي محمد" بولاية بشار (00: 14).
- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات لبلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة (00: 14).