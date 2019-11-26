تدرك اليوم الثلاثاء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها العاشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

ـ عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بزرالدة-الجزائر العاصمة (00: 10) و البليدة (00: 15).

- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي غرداية (00: 10) وورقلة (00: 15).

-عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "قاضي محمد" بولاية بشار (00: 14).

- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات لبلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة (00: 14).