أجرت الوحدات الجوية للأمن الوطني على مستوى العاصمة ووهران خلال الفترة الممتدة من جوان إلى نوفمبر من السنة الجارية، 651 طلعة جوية، بمعدل 844 ساعة طيران، وهذا لتأمين المواطن وحماية الممتلكات، من خلال المساهمة في المراقبة العامة لحركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نشرته على موقعها في "الفايسبوك"، أن الطلعات الجوية شملت تغطية الطرقات والمحاور الكبرى من خلال النقل المباشر والآني للأحداث مما يسمح من رفع فعالية تدخل قوات الشرطة في الميدان، وتفقد الأماكن العامة ومرافقة التظاهرات الكبرى الاقتصادية والثقافية والرياضية.

و أضاف نفس المصدر، أن مروحيات الأمن الوطني تبقى من الوسائل الناجعة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق.