* الحراك الطلابي في قسنطينة

* نظم، اليوم، عدد من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج مسيرة في طبعتها برحيل النظام وبقاياه وبالتغيير بالجذري في باطن السلطة.

وشارك الطلبة مسيرتهم المواطنين القادمين من مختلف البلديات بشلول وحيزر ومقر بلدية البويرة يتقدمهم نشطاء جمعويين وبعض ممثلي الأحزاب الرافضة. المسيرة السلمية التي جابت أغلب الشوارع الرئيسية توقفت بساحة النصر أمام مقر دار الثقافة على زعموم بالبويرة.

وجدد من حضر المسيرة السلمية، اعتمادهم على الطرق السلمية التي تحفظ أمن وسلامة البلاد، مفيدين بأنهم كانوا سندا ل "من حقق الأمن" القائم في البلاد اليوم، "ومن دفع ضريبة الاستقرار الذي تعيشه الجزائر". وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ "مظاهر العنف والترهيب والتخويف"، الذي قالوا بأنه يمارس على النشطاء.

كما أنضم عدد معتبر من العمال والموظفين بمختلف المصالح للتنديد والمطالبة برحيل النظام وضرورة الاستماع لقرار الشعب من اجل جزائر جديدة

* ككل يوم ثلاثاء، كان طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اليوم، على موعد مع الحركة الإحتجاجية السلمية مدعومين بمئات المواطنين للمطالبة بإسقاط الإنتخابات الرئاسية ولتجديد المطالبة برحيل النظام بكل رموزه وإطلاق سبيل معتقلي الرأي.

* مسيرة شعبية سلمية الآن بمدينة بجاية للعمال والنقابات وتنظيمات مستقلة مع مواطنين من المجتمع المدني.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

* انطلاق مسيرة العاصمة من ساحة الشهداء صوب قلب المدينة.

* شرع مواطنون وطلبة في التجمع بساحة الشهداء بالعاصمة، للانطلاق في المسيرة الـ 40 ليوم الثلاثاء، وكما جرت العادة تتواجد مصالح الأمن بكثافة بقلب العاصمة.