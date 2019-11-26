حجز 14 بندقية وكمية من الذخيرة في تيارت

مجتمع
26 نوفمبر 2019 () - ك.ب / وأج
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حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت 14 بندقية وكمية من الذخيرة في ست عمليات خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و 21 نوفمبر الحالي .

وأفاد ت مصالح الدرك الوطني بالولاية ، أنه تم حجز ست بنادق تستعمل في الفنتازيا وبندقيتي صيد و 29 خرطوشة و90 غراما من البارود وحمالتين مع توقيف ثلاثة أشخاص خلال عمليتين مختلفتين ببلدية الدحموني وكذا بندقية صيد وبندقيتين تقليديتي الصنع بدون رخصة وتوقيف شخصين في عمليتين ببلدية قرطوفة .

كما تم حجز بندقيتي صيد و17 خرطوشة و 23 كبسولة و 260 غرام من البارود في بلدية النعيمة مع توقيف شخصين و بندقية تقليدية الصنع وتوقيف شخص على الطريق الولائي رقم 11 ببلدية مشرع الصفا.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيلي الجمهورية لمحكمتي تيارت والسوڤر بتهم حيازة ونقل أسلحة وذخيرة بدون رخصة.

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