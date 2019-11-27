نكست السلطات الألبانية الأعلام على المباني الحكومية في مختلف أرجاء البلاد اليوم الأربعاء، حدادا على ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد أمس وخلف 25 قتيلا وأكثر من 600 مصاب.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم أن فرق الإنقاذ الدولية تواصل جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريشتر، والذي يعد الأقوى منذ 40 عاما ، ووقع بعد شهرين فقط من زلزال آخر تسبب في تدمير مئات المنازل والمنشآت.

يشار إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة تيرانا وعلى عمق 20 كيلومترا. وأرسلت العديد من الدول منها كوسوفو وإيطاليا متطوعين من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.