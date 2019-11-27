انتشل، مساء أول أمس، عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة زمورة بولاية غليزان جثة عجوز تبلغ من العمر 85 سنة من وادي صغير بدوار الرغايدية ببلدية بني درقن.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، بأن عناصر الوحدة الثانوية بزمورة، انتشلوا في حدود الساعة الثالثة مساء و55 دقيقة جثة امرأة تبلغ من العمر 85 سنة، من وادي صغير بدوار الرغايديةـ حيث كانت أطرافها السفلية منغمسة في الوحل.

وقد تمّ تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية ببلدية زمورة، في حين فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا في الحادثة.