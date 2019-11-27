أودت حوادث المرور، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بحياة 2849 شخص على المستوى الوطني، حسب الحصيلة التي أوردها، اليوم الأربعاء، المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وأوضح المصدر أن العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 عرفت إحصاء 19469 حادث مرور بالمناطق الحضرية والريفية من الوطن، أسفرت عن وفاة 2849 شخص وإصابة 26947 آخرين بجروح.

ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث قدر بـ 319 حادث وهي نفس الملاحظة بالنسبة لعدد الجرحى الذي تراجع هو الآخر بـ1124 مصاب في حين عرفت الإحصائيات الخاصة بالوفيات ارتفاعا قدر بـ 24 ضحية، حسب ما أفاد به المركز.