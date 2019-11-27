تم، أمس الثلاثاء، إبرام اتفاقية بين مجمع الحديد والصلب "طوسيالي" (بطيوة ولاية وهران)، ومؤسسة ميناء مستغانم التجاري، حول عملية استيراد وتصدير 650 ألف طن من المواد الحديدية، حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية.

وصرح رياض بولجويجة، أن "هذه الاتفاقية ستسمح بإجراء عمليات استيراد لمجموع 550 ألف طن من السبائك الحديدية من روسيا وأوكرانيا وتصدير 100 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار مجموعة من التسهيلات".

ويشار إلى أنه تم خلال شهر أوت الماضي تصدير 21 ألف طن من المواد الحديدية الخاصة بمجمع طوسيالي نحو كندا علاوة على شحن 33 ألف طن من حديد البناء نحو مينائي هيوستن وايفارقلاد بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر ميناء مستغانم.

وذكر بولجويجة أن ميناء مستغانم يشهد منذ يوم الإثنين والى غاية الأربعاء عملية شحن 3 ألاف طن من الأنابيب الحديدية التي أنتجها مجمع طوسيالي نحو بلجيكا.

وذكر مسؤول ميناء مستغانم، أن "هذه الاتفاقية تمثل إضافة مهمة للنشاط التجاري للميناء الذي عرف في الآونة الأخيرة تراجعا"، مشيرا إلى وضعية بقاء الحاويات لفترات طويلة بسبب قضايا مطروحة أمام العدالة والتي تنتظر التسوية.

وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن ميناء مستغانم قد عرف منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، استيراد أزيد من 356 ألف طن من المواد المعدنية من بينها 300 ألف طن من السبائك الحديدية و47 ألف طن من المواد الصلبة الأخرى على غرار الأنابيب والحزم والأسلاك الحديدية بينما تم في ذات المدة تسجيل عمليات تصدير أزيد من 82 ألف طن من حديد البناء و2.327 طن من الأنابيب الحديدية.