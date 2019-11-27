قال بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام اليوم خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن بداية محاكمة بعض رجال الأعمال ومسؤولين متورطين في الفساد ستكون يوم 2 ديسمبر المقبل.

وحسب ما أفاد به الوزير فإن البداية ستكون مع ملف مصانع تركيب السيارات، المتورط فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومجموعة من الوزراء وعدد من المسؤولين فضلا عن رجال أعمال مثل مراد عولمي، محي الدين طحكوت، حسان العرباوي.

وستتم المحاكمة بمحكمة سيدي امحمد.