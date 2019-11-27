قال رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الیوم الأربعاء، أن "الجزائر حرة مستقلة في قراراتها، لا تقبل أي تدخل أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات من أي طرف مھما كان".

وقال أحمد ڤايد صالح خلال زيارته إلى قیادة القوات الجوية: " بقدر ما نفتخر بأن جيشنا بلغ هذه المنزلة السامية والمرتبة الرفيعة في قلوب الجزائريين يزداد عزمنا وتتقوى إرادتنا على المضي قدما رفقة الشعب الجزائري للوصول إلى غايتنا وهي بناء دولة جزائرية قوية ومتماسكة ومزدهرة".

وأكد الفريق ڤايد صالح: "الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خطتها تلجأ إلى الاستنجاد بالأطراف الخارجية".