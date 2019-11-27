أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف شخصين وحجزت زهاء 40.000 دولار مزورة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات المصالح.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات الجهاز الأمني، محافظ الشرطة شريف عنقود، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية "أوقفت مطلع الأسبوع شخصين (29 و39 سنة)، أحدهما من جنسية أجنبية، للاشتباه في تورطهما في قضية حيازة وتوزيع أوراق نقدية أجنبية مزورة ذات سعر قانوني (الدولار الأمريكي) وطرحها للتداول داخل الإقليم الوطني".

وأبرز ذات المصدر أن حيثيات العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة لغرض طرحها للتداول وبيعها، ليتم على الفور مباشرة الأبحاث والتحريات التي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه (من جنسية أجنبية) وتوقيفه على مستوى مدينة الشلف برفقة شخص آخر. كما ضبط بحوزتهما على مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 40.000 دولار، أوراقه من فئة 100 دولار، أثبتت المعاينة أنها مزورة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف عن قضية "المساس بالاقتصاد الوطني، توزيع وبيع نقود عملة أجنبية ذات سعر قانوني مزورة وطرحها للتداول في الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية".

للتذكير، فإن المصالح الأمنية قد أوقفت الأسبوع الفارط، في قضية مماثلة، شخصين، وحجزت ما يربو عن 8100 دولار مزورة ومبالغ مالية لعملات أجنبية.