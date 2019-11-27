تم صباح اليوم الأربعاء إطلاق خط جديد للنقل عبر السكك الحديدية يربط ولايتي جيجل و قسنطينة ذهابا و إيابا حسب ما صرح به نائب مدير المسافرين بالمديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة نبيل دعاس.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن انطلاقة القطار العامل على هذا الخط كانت على الساعة الرابعة صباحا و 20 دقيقة من ولاية جيجل وصولا إلى بكيرة "قسنطينة" عند الساعة التاسعة و 24 دقيقة.

وستكون رحلة العودة من قسنطينة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء حيث يتوقع أن يصل إلى جيجل عند الساعة السابعة و 48 دقيقة مساء.

وبعد أن أفاد بأن قطار الدفع الذاتي هو الذي سيضمن رحلات هذا الخط، أردف دعاس بأن إطلاق هذا الخط يندرج في إطار "تنويع و تحسين خدمات المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية قسنطينة كما يأتي تلبية لطلبات زبائنها الراغبين في التنقل عبر خطوط السكة الحديدية".

واغتنم ذات المتحدث الفرصة ليذكر بأنه " في إطار نفس الإستراتيجية الرامية لتحسين الخدمات تم خلال شهر نوفمبر الجاري إطلاق خطين جديدين للنقل بالسكك الحديدية بين عنابة ـ برج بوعريريج و تبسة ـ الجزائر العاصمة إضافة إلى خط نقل آخر تم إطلاقه شهر أكتوبر المنصرم يعمل بين تقرت و الجزائر العاصمة مرورا بكل من جامعة "بسكرة" والمغير "الوادي" والمسيلة و برج بوعريريج وصولا إلى العاصمة.

و في اطار نفس الإستراتيجية، أضيفت مسافة 5 كلم لخط عمل قطار نقل الطلبة بولاية باتنة والذي أضحى يضمن الخدمة إلى غاية القطب الجامعي فسديس بعد أن كانت محطته النهائية جامعة الحاج لخضر.

و كشف دعاس عن "التوقف المؤقت" لخط النقل المعتاد بين قسنطينة والجزائر العاصمة "لأسباب تقنية" ستتم تسويتها في أقرب الآجال ليتحدث في ذات السياق عن الخط البديل المقترح أمام المسافرين الراغبين في التوجه إلى الجزائر العاصمة وهو قطار المراقد الليلي العامل عبر خط عنابة ـ الجزائر العاصمة.