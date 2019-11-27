أعلن والي ولاية الجزائر العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، أن مشاريع توسعة خاصة بمترو الجزائر وترامواي الجزائر ستطلق قبل نهاية السنة الجارية وذلك بعد رفع التجميد عليها من قبل الحكومة.

وأكد والي العاصمة، خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن الحكومة أبدت خلال هذا الأسبوع "موافقتها على رفع التجميد على مشاريع هامة تخص ولاية الجزائر وعلى رأسها مشروع توسعة مترو و ترامواي الجزائر"، وستنطلق الأشغال بهما "قبل نهاية السنة الجارية".

وأضح المسؤول أنه بطلب من مصالح الولاية، ستنطلق أشغال توسعة مترو الجزائر على "الخط الرابط من باب الوادي إلى غاية شوفالي والممتد على مسافة 9.5 كلم"، وأسند المشروع "إلى شركة كوسيدار".

أما ثاني مشروع رفع عنه التجميد، يردف المسؤول، فيخص ترامواي العاصمة الذي سيسجل "توسعة على الخط الرابط بين درقانة (بلدية برج الكيفان) وهراوة (بلدية الرويبة) وصولا إلى عين طاية ثم برج البحري".

وفي سياق آخر، كشف الوالي صيودة، عن عديد المشاريع الأساسية في قطاع النقل البري والبحري، التي سيشرع في إنجازها بتمويل من صندوق الولاية، أبرزها أنجاز ازدواجية 3 محاور طرقات ولائية للمنطقة الشرقية تمتد على أكثر من 25 كلم، ناهيك عن الطريق الشعاعي لوادي أوشايح الذي يبلغ طوله 100 متر طولي مع جميع روابط الطرقات على طول قدره 4.5 كلم.

كما أعلن عن مشروع مدخل العناصر الذي سيكون "نقطة إضافية بقلب العاصمة" بين منطقتي القبة و بئر خادم أي الطريق الجنوبي بمحاذاة وادي مزفران مع الطريق الوطني رقم واحد على مسافة 19 كلم.

ويسجل برنامج تحسين شبكة الطرقات بالعاصمة، حسب الوالي، "إتمام شبكة الطرق الأساسية" بتسجيل مشاريع "فرعية جوارية" الممولة على حساب ميزانية الولاية التي ترمي إلى "زيادة الطرقات وإعادة هيكلة وتأهيل الطرقات التي وصلت إلى 20 طريق منجز".

وخصصت ولاية الجزائر، حسب مسؤولها التنفيذي الأول، ميزانية قدرها 5 مليار دج لتجسيد 10 مشاريع (هي قيد الدراسة الآن) موجهة لمرافقة مشاريع التجمعات السكنية الجديدة. فيما ينتظر إنجاز ازدواجية طريق على طول 15 كلم بمنطقة التوسع السياحي "شاطئ النخيل" ببلدية اسطاوالي.

هذا وساهمت مصالح الولاية، يردف المتحدث، في تمويل برامج المحافظة والصيانة والمتمثلة في تزفيت وإعادة تأهيل الطرقات البلدية والحضرية "بمجموع 27 مشروعا بطول 180 كلم ".