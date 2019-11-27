تجمع مجموعة من المواطنين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل وخلال وبعد انتهاء التجمع الشعبي الذي أشرف عليه مرشح طلائع الحريات للرئاسيات، علي بن فليس، في اللقاء التاسع عشرة من لقاءاته مع المواطنين من عمر الحملة الانتخابية، بمقر دار الثقافة على زعموم بوسط بمدينة البويرة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

ورفع المتجمهرون لافتات منددة بقرار تنظيم الرئاسيات ورفضها، كما حملوا راية وطنية كبيرة بساحة النصر في مدخل دار الثقافة على زعموم، الذي وصله بن فليس متأخرا عن الموعد المعلن بنحو ساعتين كاملتين، وبنحو نصف ساعة إضافية عن اعتلاء المنصة ليلقي تدخله أمام القلة الحاضرة.

وقال على بن فليس" إن الجزائر تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأنه يملك مفاتيح الخروج بالجزائر إلى بر الأمان من خلال المقترحات والتوصيات التي وضعها في برنامج حزبه طلائع الحريات .

وأكد بن فليس إن حراكه قد انطلق في سنة 2003 ضد العصابة، مبرزا دوره في معارضة النظام إلى غاية 2012 حين تم تعديل الدستور الذي أدي بالجزائر إلى ما هو عليه الآن، واعتبر ذات المترشح أن هزيمته في الانتخابات السابقة هي معروفة لدى العام والخاص.

وتحدث بن فليس عن الانتخابات القادمة بالقول"من يريد المقاطعة فليقاطع وهو حر، ومن ينتخب فعليه أن يختار الأنسب لأن الجزائر لم تعد تقوى على المصائب" .

ودعا ذات المترشح الأطياف إلى طاولة حوار من أجل وضع نقاط تكون منطلقا لبناء جزائر جديدة.