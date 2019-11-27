قضت محكمة تيزي وزو، أمس الثلاثاء ، بعامين سحنا نافذا في حق عشريني ضبط بحوزته 144 قرص مهلوس وغرامة مالية 100 ألف دج.

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، فقد تم توقيف المشتبه فيه ، البالغ من العمر 20 سنة ينحدر من ولاية جيجل، من قبل أعوان الأمن الحضري 1 بتيزي وزو حيث ضبط بحوزته 144 قرصا مهلوسا كانت موجهة للتسويق.

وحسب الوثيقة ذاتها مثل المشتبه فيه مباشرة أمام محكمة الجنح بتيزي وزو التي أدانته بعامين سجنا نافذا وبدفع غرامة مالية تقدر بـ 100الف دج.