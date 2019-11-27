تسببت عملية منع الرافضين للانتخابات من المواطنين لولوج قاعة المحاضرات بدار الثقافة على زعموم لحضور لقاء المترشح على بن فليس من طرف قوات حفظ الأمن لمصالح أمن ولاية البويرة في احتقان الوضع ونشوب مناوشات تطورت إلى التراشق بالحجارة واستعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

وقد تسبب هذا التصادم في غلق الطريق الرئيسي لمقر الولاية و تخريب واجهة المدخل الرئيس للمقر ، كما تسبب في تسجيل العديد من الإصابات وسط الطرفين .