سجلت عناصر حراس السواحل اليوم الأربعاء نفوق سمكة قرش على مستوى ميناء جن جن بالجهة الشرقية لولاية جيجل، حسبما كشفت عنه مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية نادية رمضان.

وأوضحت رمضان أنه وفي إطار متابعة جنوح الحيتان والسلاحف بسواحل ولاية جيجل، اكتشف اليوم حراس السواحل جنوح قرش على مستوى ميناء جن جن حيث تنقلت إطارات المديرية بالتنسيق مع أعوان حراس السواحل والحماية المدنية وممثلين عن بلدية الطاهير، حيث تبين أنها سمكة قرش ميتة من نوع القرش الأزرق في حالة جيدة غير متعفنة وغير متضررة و لا توجد عليها أي أثار لحادث.

وبعدما أضافت بأن سمكة القرش هذه يبلغ طولها 2.55 متر وتزن حوالي 120 كلغ، أكدت ذات المسؤولة أن هذا النوع من الأسماك مصنف كـ"حوت حساس".

تجدر الإشارة إلى أنه تم دفن السمكة من طرف مصالح البلدية كإجراء وقائي.