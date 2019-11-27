وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار قانون جديد ينص على اعتبار العنف ضد الحيوانات جريمة فيدرالية يعاقب مرتكبها بدفع غرامة والحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات. والطريف في هذا القانون أنه من المرات النادرة التي يتفق فيها الديمقراطيون والجمهوريون على أمر ما، حيث قام بتقديم مسودة القانون عضو الحزب الجمهوري فيرت بوشانان والعضو الديمقراطي تيد دويتش.

وخلال مراسم توقيع القانون الجديد، أعلن ترامب عن "فخره" للمشاركة في إصدار القانون بعد أن وافق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.