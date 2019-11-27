عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة الفرنسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني بمقابلتين بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال لقاء بوردو في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

وسيغيب سليماني عن ناديه موناكو خلال مواجهتي باريس سان جرمان وتولوز في الدوري الأحد والأربعاء المقبلين.

وتألق ابن عين بنيان بشكل لافت هذا الموسم في الدوري الفرنسي منذ التحاقه بنادي موناكو هذا الصيف على شكل إعارة من نادي ليستر سيتي الانجليزي، مسجلا 6 أهداف ومقدما 8 تمريرات حاسمة.