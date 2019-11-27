قالت السلطات الإسبانية يوم الأربعاء إن ضبط غواصة تنقل ثلاثة آلاف كيلوجرام (3.3 طن) من الكوكايين قبالة سواحل البلاد يمثل نقطة تحول ”تاريخية“ في مكافحة تهريب المخدرات.

ووصفتها الشرطة بأنها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوروبا، مضيفة في بيان أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمال غرب البلاد يوم السبت وبها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.

وقال خافيير لوسادا رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية للصحفيين يوم الأربعاء إن‭‭ ‬‬القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار).

وأضاف ”هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد“.