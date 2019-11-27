أطلقت مصالح الأمن وفي ساعة متأخرة من نهار اليوم سراح جميع الموقوفين بمختلف مقراتها بعد ساعات من الاقتياد على خلفية تظاهرهم ضد زيارة المرشح على بن فليس إلى البويرة لشرح برنامجه الانتخابي .



هذا وقد باشر العشرات الشباب المقيم بحي ذراع البرج وألاحياء القريبة منها على عملية تنظيف الطريق الرئيسي و رفع مخلفات الزجاج المتكرر و الحجارة و التي تخاصم بها المتظاهرون و أفراد الشرطة حيث تسببت في إصابة العشرات من الطرفين.