تقرر، مؤخرا، نقل إقامة ومقر سفارة الجزائر في ليبيا إلى تونس بشكل مؤقت لدواع أمنية، حسب ما رشح من معلومات في لقاء احتفالي أقامته السفارة الجزائرية منذ ثلاثة أيام بفندق “المشتل الذهبي” بمنطقة قمرت التونسية. كما تداولت مصادر أخرى أنه جار البحث حاليا عن مقر لائق في تونس يتوفر على الشروط الملائمة لمثل هذه الوظائف الديبلوماسية، نافية إمكانية تخصيص جزء من سفارة الجزائر بتونس للسفير الجزائري بليبيا. وأشارت المصادر إلى أن المقرين منفصلان بالكامل عمليا ولوجستيكيا، باستثناء العمل التنسيقي المعمول به في إطار النشاط الدبلوماسي.