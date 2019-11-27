كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي عن متوسط سعر برميل النفط الذي تحتاجه ميزانيات دول الخليج، لكسر الفارق بين معدلات إيراداتها وإنفاقها. ووفقا للتقرير، فإن قطر تتمتع بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول منطقة الخليج بنحو 48.8 دولار للبرميل في 2019، ونحو 45.7 دولارا في 2020. تليها في المرتبة الثانية الكويت بسعر برميل عند 54.3 دولارا في 2019، وقرابة 54.7 دولارا في 2020، بعدها الإمارات بـ70.2 دولارا في 2019، و70 دولارا في 2020. فيما يصل سعر التعادل للسعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى 86.5 دولارا للبرميل في 2019، و83.6 دولارا للبرميل في 2020. في حين يلزم البحرين في 2019 نحو 95.1 دولارا للبرميل، و91.8 دولارا للبرميل في 2020.