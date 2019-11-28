تدرك اليوم الخميس الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الثاني عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

-عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية غرداية (00: 11).

-علي بن فليس ينظم تجمعا شعبيا بولاية معسكر (00: 10).

-عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بولايتي ڤالمة (00: 10) و الطارف (00: 15).

-عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بولايتي الشلف (00: 10) وعين الدفلى (00: 14).

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية الجلفة.