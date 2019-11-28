الحملة الانتخابية تدخل يومها الثاني عشر

أخبار الوطن
28 نوفمبر 2019 () - ك.ب
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تدرك اليوم الخميس الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الثاني عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

-عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية غرداية (00: 11).

 -علي بن فليس ينظم تجمعا شعبيا بولاية معسكر (00: 10).

 -عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بولايتي ڤالمة (00: 10) و الطارف  (00: 15).

-عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بولايتي الشلف (00: 10) وعين الدفلى (00: 14). 

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية الجلفة.         

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