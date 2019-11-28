أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن شروعها قريبا في إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم ( LPA) ضمن البرنامج الخاص بالعاصمة.

وأوضحت ذات المصالح في بيان نشرته على موقعها الرسمي في"الفايسبوك"، أنه في إطار تجسيد برنامج السكن الترقوي المدعم "LPA" الذي أعلنت عنه مصالح ولاية الجزائر، سيتم الشروع في إنجاز مشروع 156 مسكن بهذه الصيغة بحي توري أحميدة، الواقع ببلدية عين البنيان، المقاطعة الإدارية للشراڤة. على أن يتبع بمشاريع من ذات الصنف عبر مختلف بلديات الولاية.

يُذكر أن حصة ولاية الجزائر من السكن الترقوي العمومي ستتعزز بما يُقدّر بـ 3.000 مسكن، وهو ما من شأنه أن يرفع الحصة الإجمالية المخصصة للعاصمة، من سكنات الـ "LPA" ، إلى 10.000 وحدة سكنية كطور أول.