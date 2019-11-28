تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، إثر عمليات متفرقة بسطيف ووهران وبرج باجي مختار، من توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني بالشلف، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص بينهم إرهابي تائب وحجزت مسدسا (01) آليا وبندقية (01) صيد وقنبلة (01) تقليدية الصنع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.



في سياق متصل، ضبط حرس الحدود، خلال عمليتين منفصلتين قرب الحدود بتلمسان، (40) كيلوغراما من الكيف المعالج و(5700) قرص مهلوس و(100) غرام من مادة الكوكايين، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته (1002) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، أربعة (04) أشخاص وضبطت ثمانية (08) مولدات كهربائية وثلاث (03) شاحنات محملة بـ (27) طن و(06) قناطير من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تم توقيف (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.