أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم أن عام 2019 شهد وجود 272 مليون شخص يحملون صفة مهاجر أي ما يعادل 5. 3 بالمائة من سكان العالم.

وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي، أن 74 بالمائة من المهاجرين في سن العمل وأن 52 بالمائة من إجمالي المهاجرين من الذكور، موضحة أن العمل ولم شمل الأسرة والدراسة هي الأسباب الرئيسة التي تدفع الغالبية العظمى من الناس إلى الهجرة دوليا إلى جانب الهجرة للفرار من الصراعات أو الكوارث أو الاضطهاد.

ولفت التقرير إلى وجود فرق بين المهاجر واللاجئ حيث إن الأول يتخذ قرار الرحيل بإرادته فيما الثاني يكون مجبرا على ذلك، مشيرا إلى وصول 84 مليون مهاجر إلى آسيا هذا العام في مقابل 82 مليونا توجهوا إلى أوروبا، فيما حلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما يقارب من 59 مليون مهاجر .