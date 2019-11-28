توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انهيار منزل، اليوم الخميس، بمدينة معسكر فيما يواصل أعوان الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين محتملين تحت الأنقاض، حسبما علم لدى ذات المصالح.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بانتشال جثة ضحية من تحت أنقاض المبنى المتكون من ثلاثة طوابق والموجود بحي "بابا علي" والذي انهار كلية.

كما تم انتشال جريحين أحدهما صاحبة المنزل التي أصيبت بحروق شديدة وتم تحويلها إلى مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى "مسلم الطيب" لمعسكر.

ولا يزال عناصر الحماية المدنية يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين تحت الأنقاض.

وحسب معلومات أولية من مصالح الحماية المدنية، فقد نجم الحادث عن انفجار صادر من شبكة الغاز الطبيعي بالمنزل أو من قارورة غاز السيارة التي كانت داخل المرأب.